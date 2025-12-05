【ワシントンＤＣ（米国）４日＝岩原正幸】ＦＩＦＡＷ杯２０２６北中米大会の組み合わせ抽選会は米国東部時間５日正午（日本時間６日午前２時）にワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われる。史上初の３か国共催となる大会は出場枠が従来の３２から４８に拡大し、来年６月１１日に開幕。１次リーグは１２組に分かれ、各組２位までと、３位の成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進出。決勝戦は同