楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト３位の繁永晟内野手（２２）は背番号３０と発表された。会見で尊敬する選手を聞かれると、「浅村選手です」と同じ大阪桐蔭出身の先輩の名を挙げた。「２０００本打てる、球界を代表するバッターなので、自分もそういうバッターになれるように頑張っていきたい」ときっぱり。同じ右打ち、強打が持ち味の内野手と共通項も多い。背番号についても「浅村選手