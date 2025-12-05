「子供の行事に参加するのは嫌！」という保護者もいることでしょう。ただ、子供にとって大切なことは、親と一緒に参加して、その中で親が全力で取り組む姿勢を見せることなのではないでしょうか。今回は、幼稚園の芋ほりイベントで、ママ友のある言動にイライラしてしまったという知人から話を聞きました。 動きやすい服装で