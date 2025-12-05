西武・仲田慶介内野手（２６）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、５００万円増の１２００万円（金額は推定）でサインした。昨オフにソフトバンクを戦力外となり、西武と育成選手契約を結んで始まった１年。６０試合に出場し２０安打３打点、打率２割３分で終盤には二塁手としての先発出場を増やすなど、飛躍の年となったが、「悔しい思いしかない。スタメンで出たいという気持ちがあったので、少ないチャンス