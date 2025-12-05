◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）ツアー１勝の長野泰雅（福岡地行）は１イーグル、１バーディー、４ボギー、１トリプルボギーの７４と落とし、通算１２オーバーで最下位の３０位でホールアウトした。前半で２つ落とし、１１番は痛恨のトリプルボギー。それでも、１７番パー５でイーグルを