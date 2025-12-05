東海地方はこの土日、上空の寒気が抜けて、昼間は日ざしにほっと出来そうです。朝の厳しい冷え込みにご注意ください。向こう一週間は、強い寒気の南下はなく、大雪の心配はないでしょう。今日5日東海地方の積雪状況3日(水)から居座る寒気の影響で、岐阜県の山間部では、一気に積雪が増加しています。また、東海4県の平野部でも初雪ラッシュとなりました。【初雪の観測】名古屋12月3日平年より15日早く、昨シーズンより31日早