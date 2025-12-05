今夜5日は今年最後の満月です。12月の満月は「コールドムーン」とも呼ばれます。広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。屋外の場合は万全の防寒対策をしてお楽しみください。12月の満月「コールドムーン」今日5日午前8時14分に満月を迎えました。今夜5日は、今年最後の満月です。晴れる地域では、まん丸の月を楽しむことができるでしょう。満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「スト