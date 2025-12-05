マクドナルドの「ハッピーセット」に、世界的人気キャラクター「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。デジタルゲームも付いた、スポーツテーマのおもちゃと両面楽しめるパズルの全9種が展開されます☆ マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」 価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります販売期間：2025年12月12日(金)〜約5週間(予定)第1弾：2025年12月