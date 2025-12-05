テレビアニメ『黒猫と魔女の教室』が、2026年4月よりCBC・TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠(日曜夜11時30分〜)にて放送されることが決定した。あわせて第1弾キービジュアル、PVが公開され、追加キャスト12人が発表された。【画像】ヒロイン全員可愛い！『黒猫と魔女の教室』追加キャラ12人の設定画解禁された第1弾キービジュアルは、魔女見習いであるスピカ・ヴァルゴが、仲間たちと共に一等級の魔術師を目指すことが垣