阪神の大竹耕太郎投手（30）が5日、西宮市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季の9000万円から年俸1億3000万円でサインした。2017年にソフトバンクから育成ドラフト4位で指名され、翌18年7月に支配下登録。22年12月に初めて施行された現役ドラフトで移籍した阪神で23年からプレー。12勝2敗、24年も11勝7敗で2年連続二桁勝利をマークしたが、今季は9勝4敗だった。年俸400万円の育成契約での入団から9年目で32・5倍。現役ド