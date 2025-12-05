傷害と窃盗の罪に問われ、静岡県伊豆の国市の病院に入院していた男がきょう未明逃走し、警察が行方を追っている。伊豆の国市にある順天堂大学医学部付属静岡病院から逃走しているのは島田健太郎被告（54）で、スーパーで食品を盗み、警備員にケガをさせたとして傷害と窃盗の罪に問われ起訴されていた。その後、先月28日に富士宮警察署の中で箸で自分の腹を刺したため病院に入院していた。病室は7階の一人部屋で警察官がカーテン越