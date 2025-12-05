ガールズグループオーディション番組『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』の第1話が、本日12月5日20時よりオーディション公式YouTubeチャンネルにて配信を開始する。 （関連：【画像あり】『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』第1話の場面カット） 本番組は、株式会社スターダストプロモーションと株式会社バンダイナムコ