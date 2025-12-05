エアアジアグループ各社は、客室乗務員の制服ポリシーを変更し、女性のヒジャブ着用を可能とする。ジェッダなどの一部路線では、現地の規制でヒジャブの着用が義務付けられていることから、業務の一環として使用していた。今回の変更により、希望するすべての女性客室乗務員がヒジャブを着用できるようになる。2026年第1四半期のラマダン中にも開始を予定しており、象徴的な赤い制服は変更ない。ヒジャブとパンツのオプションは、