タイ・エアアジアXは、仙台〜バンコク/ドンムアン線を12月1日に開設した。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材は335席を配置したエアバスA330-300型機を使用する。所要時間は仙台発が7時間半、バンコク/ドンムアン発が6時間15分。東北地方とバンコクを結ぶ唯一の直行便となり、近年はタイからの訪日需要が高まっていることから、東北地方全体への訪日需要の拡大も見込んでいる。これにより、札幌/千歳・東京/成田・名古屋/