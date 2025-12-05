なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月10日午前11時から、「黒糖ゼリー紅茶ラテ」を販売する。「黒糖ゼリー紅茶ラテ」は、香り高いダージリンのフェアトレード茶葉を使用したミルクティーに、沖縄県波照間島（はてるまじま）産の黒糖を使ったゼリーを合わせたドリンク。世界三大紅茶の一つであるダージリンをじっくりと抽出し、紅茶本来の豊かな風味を引き出した。ミルクを合わせることでコクをプラスし、香り高