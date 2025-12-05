矢野経済研究所は、国内の自然派・オーガニック化粧品市場を調査し、製品カテゴリー別や流通経路別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、ナチュラルな処方でありながら機能性を兼ね備えた商品開発の進展が市場を後押しし、2024年度の自然派・オーガニック化粧品市場は前年度比103.1％の1835億円と推計した。2024年度の自然派・オーガニック化粧品市場は、ブランドメーカー出荷金額ベースで前年度比103.1％の18