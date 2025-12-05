女優の満島ひかり（40）が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTRでゲスト出演。ゲストでスタジオに登場した俳優の柴咲コウについて語った。「クールな印象も受けるんですけど、ちょこちょこおっちょこちょいだったり、チャーミングな印象を受ける。必ずぬいぐるみみたいなのをカバンにぶら下がっていたり可愛らしい部分がたくさんあって」と熱弁。「それを1つずつ発見するのが凄い好き」だという。「今（柴咲は）ラ