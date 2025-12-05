けさ、千葉市美浜区の団地で火事があり、性別不明の1人の遺体が見つかりました。きょう午前7時15分ごろ、千葉市美浜区の団地で「部屋から白い煙が上がっている」と119番通報がありました。警察によりますと、団地の1階にある部屋が燃え、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、性別不明の1人の遺体が台所付近で見つかったということです。この部屋に1人で住む80代の男性と連絡が取れていないということで、警察は身元の確認を