ヤクルトは5日、小川淳司GM（68）の今月31日付での退任と青木宣親GM特別補佐（43）の26年1月1日からのGM就任を発表した。青木氏は都内の球団事務所で就任会見を開き、「常に優勝を目指すことが大切。スワローズの礎を築き、中長期的な視点でチームの強化を進めていく」と抱負を語った。チームは3年連続のBクラスに沈み、最下位からの再建を池山新監督に託した。現場とフロントが一体となってチームの改革を進めていく方針で