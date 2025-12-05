ヤクルトは5日、青木宣親GM特別補佐（43）が2026年1月1日からゼネラルマネジャー（GM）に就任することを発表し、都内で会見を行った。小川淳司GM（68）は12月31日をもって退任する。昨季、現役を引退し今季はGM特別補佐としてチームを支えた青木氏は、会見で「GMとしてのミッションはスワローズとしての礎を築くこと。それが一番大切だと思います」と話し、中長期的な視点でチームを強化することを誓った。「チームとしては常に優