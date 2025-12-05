プロ野球・オリックスは5日、元謙太選手と来季の育成契約を結んだことを発表しました。背番号は27から「127」への変更となります。元選手は2020年ドラフト2位で中京高からオリックスに入団。24年までは通算10試合の出場にとどまっていましたが、今季はキャリアハイとなる31試合への出場を果たしました。シーズン終了後には自身のSNSで「また一軍の舞台で活躍できるように頑張ります。取り返します必ず！！病気なんてぶっ飛ばします