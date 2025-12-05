楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト１位の藤原聡大投手（花園大）は背番号１３に決まり、「真っ直ぐとスライダーが自信があるので、それを軸に東北の地にリーグ優勝、日本一を届けられるような、ワクワクさせられるような投手になれるように頑張ります」とあいさつ。プロ野球選手としての目標には、「沢村賞」を挙げ、「滋賀県出身の岩見スカウトがつけておられた背番号と聞いた。自分も高