来年１月で退社することを発表したＴＢＳの良原安美アナウンサー（３０）が５日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」に出演。先輩アナウンサーからの言葉を明かした。オープニングトークで、ＭＣを務める今田は「今日はいい天気ですよ。でも私の心は土砂降りでございますよ」と言及。良原アナは「自分のキャリアと向き合って、色んな世界だったり色んな顔を持っている大人になってみたいと夢を持つようになりまして。