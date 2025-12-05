オリックスは5日、元謙太と育成再契約を結んだと発表した。背番号は『127』に決まった。元は20年ドラフト2位でオリックスに入団。5年目の今季、シーズン自己最多の31試合に出場したが、打率.143。シーズン終了後に戦力外通告を受けていた。