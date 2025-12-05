【モデルプレス＝2025/12/05】ものまねタレントのりんごちゃんが12月4日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。【写真】37歳ものまねタレント「色っぽい」話題の入浴ショット◆りんごちゃん、入浴ショット公開りんごちゃんは「ぼぉーっとね。ゆぅーくりとね」とコメントし、夜景の見える大きな窓のあるバスルームでの入浴ショットを公開。湯船のふちに顔を乗せ、風呂を堪能する姿を披露した。◆りんごちゃんの投稿