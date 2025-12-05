ラーメンチェーン「幸楽苑」は、12月9日から新メニュー「カルボらーめん」を全店で発売する。期間限定で販売し、価格は税込890円。中華そばのスープにカルボナーラソースを組み合わせたもので、「濃厚なミルク感が味わえる新感覚」の商品としている。「追いチーズ」の追加トッピングも販売する。テイクアウトとデリバリーは対象外。〈「カルボらーめん」概要〉牛乳とチーズをたっぷり使った濃厚なカルボナーラソースと、中華そばの