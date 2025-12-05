かっぱ寿司は、2025年12月11日(木)より、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第2弾を開催する。平日限定で「あさりの味噌汁」と「しっとりクリームケーキ」を「90円」で提供する。また、すでに感謝祭メニューである「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」も「90円」で販売継続するという。※文中価格は全て税込表記2025年12月11日(木)から開催される平日限定の感謝祭。今回の第2弾で、新たに追加されたメニューは、「あさりの味噌汁」と「