BTSのJUNG KOOKとaespaのウィンターに熱愛説が浮上したなか、所属事務所の対応に疑問符が出ている。【画像】JUNG KOOKとウィンターが熱愛？“3つの根拠”現在、多くの韓国メディアが2人の熱愛説について報じているが、立場を明らかにしていないのだ。これは、今までBTSの所属事務所BIGHIT MUSICが行ってきた熱愛説への“素早い対応”を振り返ると、違和感を覚える。熱愛説の浮上と同時に否定してきた過去例えば、当事者であるJUNG