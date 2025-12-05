長年の片想いは、思いが強いぶんあきらめるのが難しいもの。次への一歩が踏み出せず、途方に暮れている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「長年の片想いを断ち切る方法」をご紹介します。【１】相手の悪い部分を書き出して冷静に事実と向き合う「いいところばかり美化してる可能性があるから、意外と効果アリ！」（２０代女性）など、好きな相手の悪い部分を冷静に見