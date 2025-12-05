◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）出場全３０選手がハーフを終えた。初日を７アンダーの６３で単独首位で滑り出した宋永漢（ソン・ヨンハン、３４）＝韓国＝は、２日目のハーフは、４、６番でバーディーも、８、９番で連続ボギー。それでも、７アンダーで首位をキープした。今大会初Ｖへ初