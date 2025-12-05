金正恩総書記（国務委員長）は3日、朝鮮労働党の地方発展戦略に基づき各地で進む地方工業工場の建設現場を視察した。党中央委員会の趙甬元、朴正天両書記が同行した。金総書記が最初に訪れたのは、平安南道新陽郡の地方工業工場。食品や縫製品、日用品を生産する各施設を確認し、施工水準や運営準備状況を詳細に点検した。総書記は、建設部隊の技術力が昨年より「著しく発展した」と評価し、仕上げ施工の専門性向上を指示した。ま