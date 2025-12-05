楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト育成５位の島原大河捕手（２３）は背番号１２２と発表された。打撃に自信があると話し、憧れの選手として名前を挙げたのは巨人・阿部監督。「小さい頃からテレビで見ていた。すごいなと思って見ていました」と話し、「打てるキャッチャーといえば、で（阿部監督のように）自分の名前が挙がるくらいの選手になりたい」と意気込みを語った。阿部監督のよう