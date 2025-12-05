◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）賞金ランク４位の大岩龍一（フリー）は２６位で出て３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算５オーバーで終えた。ホールアウト時点で２６位につけた。前週に初優勝を飾った大岩は初日に７５と出遅れ、この日もスコアを伸ばせず。「作戦を変えて、昨日終