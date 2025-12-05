カンロ飴やピュレグミでおなじみのカンロから、冬の世界観をぎゅっと詰め込んだ限定スイーツ「スノーマロウ（snow mallow）」が登場します。ショコラの雪に隠れたマシュマロをコンセプトにした可愛らしいビジュアルと、まるで雪遊びしているような体験型の楽しさがSNSで話題に。予約販売は開始から24時間以内に完売し、期待高まるアイテムです♡ 雪の世界観が楽しめる“スノーマロウ”とは スノー