俳優の木南晴夏（40）が、第2子を出産していたことがわかりました。【映像】所属事務所のコメント木南の所属事務所は2025年12月5日、文書を通じて発表しました。「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます。なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるため、お伝え出来ないことをご容赦くだ