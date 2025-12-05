26年前、名古屋市西区のアパートで女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、女が、被害者の夫に「子育ての苦労をわからせたかった」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は1999年11月、西区稲生町のアパートで当時32歳の高羽奈美子さんを殺害した疑いが持たれています。安福容疑者は、奈美子さんの夫・悟さんの高校の同級生で、悟さんについて「女性や子育てに関する