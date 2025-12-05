＜ゴルフ日本シリーズJTカップ2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ソン・ヨンハン（韓国）がトータル7アンダー・単独首位をキープしている。【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね1打差2位に小木曽喬。2打差3位タイに金谷拓実と細野勇策、4打差5位タイには岩田寛と片岡尚之が続いている。逆転賞金王を狙