＜ヒーローワールドチャレンジ初日◇4日◇アルバニーGC（バハマ）◇7449ヤード・パー72＞【画像】マキロイの『Qi4D』のフェースはこんな色招待を受けたトッププレーヤー20人だけが出場する、タイガー・ウッズ（米国）主催のツアー外競技の初日。6アンダーの首位タイで滑り出したのは、大会史上初の3連覇を狙うスコッティ・シェフラー（いずれでも米国）ら5人だ。前日会見でテーラーメイドの未発表ドライバーの使用意向を明かして