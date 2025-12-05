お笑い芸人のCRAZY COCO（39）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。新幹線のリクライニング問題について語った。今年たまった不満・愚痴を吐き出す企画で、新幹線乗車時のエピソードを披露。後ろの席の女性に「席倒していいですか？」と聞いたそうで、「暗黙のルールでは、聞くけどオッケーじゃないですか」と了承されるものと思っていた。すると、その女性は「フラペチーノしばきながら“ちょっとだ