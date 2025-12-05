女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）を怒らせようとした過去について語った。北川はDAIGOについて「温厚な、優しい穏やかな人だから結婚ができただろうし、本当にいいタイミングで結婚して」などと語った。優し過ぎるため、本心を隠しているのではと一度怒らせようとしたことがあるという。「テレビでいい人なのって分かるんですけれども、実