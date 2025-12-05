ラプターズ戦で、3点シュートを決め喜ぶレーカーズの八村塁＝トロント（NBAE・ゲッティ＝共同）【トロント共同】米プロバスケットボールNBAは4日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地トロントでのラプターズ戦に先発出場し、試合終了間際に勝ち越しの3点シュートを決めるなど12得点だった。試合は123―120で勝った。ラプターズ戦で、3点シュートを決め喜ぶレーカーズの八村塁（手前左）＝トロント（NBAE・ゲッティ＝共同）