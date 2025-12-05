◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝１２月５日、栗東トレセン良血馬のグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が重賞初タイトルへ好気配だ。レース前日は坂路で最終調整。見守った友道調教師は「順調にきています。ワンターンの方がいいんじゃないですかね」とコース替わりを歓迎する。シュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスと３頭のＧ１ホースを兄