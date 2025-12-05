西武・古賀悠斗捕手（２６）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、２０００万円増の６６００万円（金額は推定）でサインした。「納得はしているけど、金額にもチームの成績にも満足はしていない。もう少し高みを目指してやっていきたいという思い。いい評価をしてもらえたからこそ、来年こそはという思い」ときっぱり。プロ４年目の今季は正捕手として１１２試合に出場し、６６安打７本塁打２１打点、打率２割