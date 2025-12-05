オリックスは５日、元謙太外野手と来季は育成選手として契約を結んだと発表した。５年目の今季は９月に神戸市内の病院で「右鎖骨下静脈血栓症」と診断。１０月に来季の支配下契約を結ばないことを通告されていた。元は大阪市此花区の選手寮を訪れ、今季から３００万円増の年俸１０００万円でサイン（金額は推定）。主に外野の守備固めや代走として自己最多の３１試合に出場し、育成再契約ながらも昇給を勝ち取った。「病気のこ