楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト２位の伊藤樹投手（２２）は背番号２０と発表された。秋田県出身で中学、高校と宮城で過ごした。「東北（のチーム）の一員としてプレーできることに喜びを感じています」と話し、「秋田開催もあるので、こまちスタジアムを何とか僕の力で埋められるように必死に頑張りたい」と、自身の力投で多くのファンを球場に呼び込むと誓った。