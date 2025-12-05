楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）は背番号１３と発表された。ユニホーム姿について「えんじ色のユニホームを初めて着たのでわくわくしています。似合っているか心配です」とにっこり。１年目の目標について、「一番身近な目標としては、プロ初登板初勝利を目標にしている」と力強く話した。プロ初登板から快投を演じ、ファンの心の存在を強く刻み込む。