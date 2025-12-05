全日本プロレスは５日までに１２・１０後楽園ホール大会にフリーの関本大介が参戦することを発表した。関本が右足を骨折し１０月から欠場。今回の全日本参戦が復帰戦となる。関本は自身のＸ（旧ツイッター）で「１２月１０日（水）全日本プロレス後楽園ホール大会にて関本復帰させていただきます！復帰の舞台を用意していただいた全日本プロレスさんにはとても感謝しております。欠場中支えてくれた家族にも感謝。復帰戦も楽し