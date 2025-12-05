日本スケート連盟は5日、スピードスケート・ショートトラックでミラノ・コルティナ五輪の日本代表選考基準を満たした男女6選手を発表した。男子の宮田将吾（日本通運）、女子の中島未莉（トヨタ自動車）ら6選手はミラノ・コルティナ五輪の代表入りが確実となった。6選手は最終選考となる全日本選手権（13〜14日）には出場しない。全日本選手権の終了後、残りの代表選手も合わせて正式に発表される。選考基準を満たした6選