【ぶっ壊れ世界で死んだ時】 12月5日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は12月5日、壱氏のゾンビマンガ「ぶっ壊れ世界で死んだ時」をヤンマガWebで連載開始した。 本作は、ゾンビアポカリプスの世界で、意識のあるゾンビになった青年が生きる道を見つけようとする物語。現在ヤンマガWebでは第1話と第2話が無料で公開されている。 第1話のページ 第2話のページ 【あらすじ