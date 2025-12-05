12月5日、Bリーグは、2026年1月16日から18日にかけて行われる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の開催に先立ち、直前記者会見を実施することを発表。あわせて、記者会見の配信と現地観覧チケットの販売も決定した。 記者会見は1月16日の14時から長崎スタジアムシティで行われ、会見にはオールスターに出場する選手26名と両チームのヘッドコーチが登